Светогорск, Ленинградская область, 21 мая, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Четыре месяца назад жителям города Светогорска, находящегося у самой границы с Финляндией в Выборгском районе Ленобласти, был представлен новый глава, который, судя по комментариям в социальных сетях, очень понравился горожанам.

Lenobl.ru Благоустроенная детская площадка в Светогорске

Однако некоторые пользователи уже начали беспокоиться, что новому руководителю достался сильно запущенный город, и количество имеющихся проблем может испугать нового чиновника, из-за чего тот решит оставить пост. Своими опасениями жители поделились с губернатором Александром Дрозденко на его странице в Instagram.

«Александр Юрьевич, у нас в Светогорске всего четыре месяц работает новый глава администрации, и столько на него свалилось, что нам боязно, не уйдёт (ли) он от нас. Представляете, он в мороз по Лесогорску (Лесогорский — посёлок в составе Светогорского городского поселения, — прим. ред.). с общественницами и некоторыми депутатами ходил по нашим холодным квартирам, такого же никогда не было. Но только не верят наши жители, что тепло будет на следующий год. Но есть у нас, Александр Юрьевич, люди и депутаты, которые вдруг сразу прозрели и все косяки хотят на него повесить, — обратилась к губернатору региона пользовательница с ником ulynovaira. — Нам сдаётся, что главе нашему палки в колеса ставят. А это плохо. Александр Юрьевич, помогите, пожалуйста, нашему главе, чтоб он не ушёл».

«Нам наконец-то повезло! Прошло четыре месяца, как нам назначили нового главу. На приём к нему сложно записаться, народ валом идет! Ходил вместе с нами, общественниками по квартирам в пгт Лесогорский, создали комиссию по отсутствию отопления в поселке, довел до руководства района. У нас появилась надежда на оздоровление нашего городка и поселков! А сколько мы бились!» — подтвердила другая горожанка с ником salikhatorneva.

Просьба жителей Светогорска вызвала большую дискуссию среди подписчиков, в свою очередь губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что «глава администрации работает системно», и пообещал ему помогать.

«Я его поддерживаю. По Водоканалу области дам поручение комитету ЖКХ», — подчеркнул Дрозденко.

Добавим, что запущенность Светогорска особенно бросается в глаза по сравнению с соседним финским городом Иматра, до которого несколько минут езды, не считая времени на переход границы.

Впрочем, финская территория для большинства граждан РФ второй год недоступна из-за пандемии, и эти ограничения постоянно продлеваются. Так что у властей Светогорска есть время навести в городе порядок, чтобы не было стыдно ни жителям, ни туристам.