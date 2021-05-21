Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) предложил инициативу по борьбе с пандемией COVID-19 общей стоимостью $50 млрд. Об этом сообщает 21 мая пресс-служба фонда.

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В рамках программы предлагается довести число вакцинированных от коронавируса в текущем году до 40% населения планеты, а в первом полугодии 2022 года — до 60%.

Также МВФ считает необходимым обеспечить массовое тестирование на COVID-19 и усилить меры по охране здоровья населения в странах с низким уровнем вакцинации.

Ещё одним направлением программы является страхование рисков, связанных с возможным ухудшением ситуации с коронавирусом. Речь идёт об инвестициях в дополнительные мощности по производству вакцин, а также финансировании исследований и разработки плана действий в чрезвычайной ситуации.

Согласно плану МВФ, $35 млрд из общей суммы будет распределены в качестве грантового финансирования. Предполагается, что $22 млрд из них предоставят страны G20, а ещё $13 млрд будут привлечены из других источников. Оставшиеся $15 млрд, по замыслу фонда, предоставят страны, поддержанные механизмами финансирования борьбы с COVID-19, созданными многосторонними банками развития.

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