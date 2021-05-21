Мехико, , 19:09 — REGNUM 28-летний фланговый нападающий «Марселя» и национальной сборной Франции по футболу Флориан Товен подписал контракт с мексиканским клубом «Тигрес УАНЛ».

Портал transfermarkt оценивает француза в 28 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «Марселью» истекает 30 июня 2021 года.

В уходящем сезоне французской Лиги 1 Товен принял участие в 36-ти матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Флориан Товен перешел в «Марсель» 9 июня 2017-го года из «Ньюкасла» за 11 миллионов евро.