Пекин, , 19:07 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 5,6 и 6,4 зафиксировали сейсмологи в южных районах Китая, сообщает 21 мая Китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на территории провинции Юньнань. Очаг располагался на глубине 10 км.

Немного позже в регионе произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг сейсмических колебаний залегал на глубине около восьми км.

Эпицентр землетрясений находится в Янби-Ийском автономном уезде, где проживает свыше 100 тыс. человек.

О пострадавших людях и разрушениях сообщений не поступало

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