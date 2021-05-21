Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint совершили несколько пролётов вдоль Черноморского побережья России и Крыма, сообщают 21 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а самолет-разведчик RC-135W поднялся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Отмечается, что после полетов вдоль побережья Крыма RQ-4A Global Hawk направился в воздушное пространство Украины и провел полеты вдоль линии разграничения в Донбассе.

Напомним, 20 мая патрульный противолодочный самолета ВМС США P-8A Poseidon был зафиксирован вблизи Крыма.