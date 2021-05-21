Донецк, 21 мая 2021, 19:02 — REGNUM Обстрелу их миномётов калибра 120 мм подвергли украинские боевики район села Коминтерново (Новоазовский районе, ДНР) вечером 21 мая, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
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Обстрел ВСУ начали в 17:40 мск. По району села боевики выпустили 11 мин. Атака велась со стороны населённого пункта Водяное (Украина).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 мая ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР, в том числе применяя миномёты калибра 120 мм и 82 мм.
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