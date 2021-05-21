Кемерово, , 19:02 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о халатности из-за не предоставления жилья многодетной семье. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Напомним, ранее была организована доследственная проверка по данной информации.

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По данным следствия, многодетная семья из Топкинского муниципального округа с 2001 года была поставлена на очередь на предоставление жилья. Но в 2020 году семья была исключена из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«В настоящее время женщина признана потерпевшей, допрошен сотрудник отдела КУМИ администрации муниципального округа, проведены обыски, изъяты документы, которые могут иметь значение по уголовному делу, — уточнили в СКР. — Следствию предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего, также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входит решение данных вопросов».

Расследование уголовного дела продолжается.