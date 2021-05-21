Сан-Франциско, США, , 19:33 — REGNUM Социальная сеть Twitter возобновила верификацию аккаунтов. Информация об этом появилась в блоге компании.

Как говорится в сообщении, для получения «синей галочки» пользователи должны подать заявления. Однако по новым правилам верификации подтвердить свой аккаунт смогут только компании, бренды и организации, информационные агентства и журналисты, активисты, организаторы и другие общественные деятели, а также представители правительства, индустрии развлечений, игр и спорта.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Twitter отказался от практики верификации аккаунтов. Причиной стал скандал с подтверждением профиля одного из ультраправых активистов.

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