Тамбов, , 18:57 — REGNUM В Тамбовской области численность волонтёров за пять лет выросла в десять раз и в пандемию 2020 года превысила 75 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики по итогам ежегодного отчёта губернатора Александра Никитина перед депутатами облдумы и общественностью.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин Tambov.gov.ru

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Годовой отчёт был представлен сегодня, 21 мая. Губернатор в своём выступлении отметил вклад тамбовских волонтеров в борьбу с пандемией и ее последствиями. Добровольческая деятельность, в которую включились тысячи жителей Тамбовщины, не только помогла благополучно пережить непростое время, но и стала новым этапом развития гражданского общества в регионе.

«В условиях беспрецедентных ограничений, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, общественные объединения области сумели адаптироваться к сужению сферы публичной активности и принять активное участие в волонтёрской деятельности, направленной на преодоление негативных социальных последствий распространения пандемии», — сказал Александр Никитин.

По его словам, в рамках выполнения поручений президента добровольческие региональные объединения в включились во всероссийскую акцию «МыВместе» по поддержке пожилых, инвалидов и медицинских работников. В ряды добровольцев влились молодогвардейцы, волонтеры-медики, депутаты, предприниматели и неравнодушные жители.

Добровольцы закупали и доставляли средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы, лекарства и необходимую технику, проводили правовые и психологические консультации. Глава региона подчеркнул, что эта работа продолжается ежедневно до настоящего времени, невзирая на праздники и выходные дни.

«Только по официальным данным за прошлый год количество неравнодушных граждан в регионе — волонтеров — превысило 75 тысяч человек. Это более чем в 10 раз превышает показатели 15-го года», — отметил губернатор.

По его словам, некоммерческий сектор региона и институты, реализующие социально значимые проекты, всегда будут находить поддержку со стороны администрации области. В прошлом году было реализовано более 40 проектов некоммерческих неправительственных организаций, ставших победителями конкурсов Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества. 39 НКО получили финансовую поддержку из бюджета региона.

В ноябре 2020 года на площадке итогового форума «Сообщество» Общественная палата России обнародовала первый рейтинг 85 регионов по уровню и качеству развития «третьего сектора», подготовленный совместно с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика». Губернатор напомнил, что Тамбовская область вошла в топ-20.