Аддис-Абеба, , 18:53 — REGNUM О высылке американского журналиста Саймона Маркса из Эфиопии из-за его публикаций на тему мятежа в эфиопском регионе Тыграй сообщает 21 мая Agence France-Presse.

Журналистам The New York Times лишён аккредитации в Эфиопии за «необъективное освещение» им происходящего в Тыграе. Как пояснил глава пресс-службы правительства Эфиопии Мохаммед Идрисс, Маркс покидает республику.

Напомним, Маркс работал в Тыграе в марте 2021 года — уже после официального подавления мятежа тыграйских военных федеральными силами Эфиопии. Его статьи в Аддис-Абебе сочли просепаратисткими.

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