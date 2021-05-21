Новосибирск, , 18:50 — REGNUM В Новосибирской области посевная кампания преодолела медиану: 1081 тыс. гектаров засеяны за рекордно короткие сроки. Накануне, 20 мая, дневной объём сева вновь превысил стотысячную отметку: 105 тыс. га. Таких высоких темпов проведения весенних полевых работ в регионе еще не фиксировали, сообщает новосибирский минсельхоз.

«За 17 мая хозяйства региона засеяли 114,4 тыс. гектаров — это абсолютный рекорд дневной выработки за многолетнюю историю сбора оперативной отчётности и, видимо, за всю историю земледелия в Новосибирской области», — отметили в министерстве.

Отмечается также, что с начала 2021 года новосибирские хозяйства приобрели уже 883 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 150 тракторов.