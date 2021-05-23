Москва, , 07:55 — REGNUM Гаврил Петрович Евсеев (1914−1973) до войны окончил курсы младших лейтенантов, служил в артиллерии. На фронте сражался с ноября 1941 года.

Гаврил Петрович Евсеев

Участвовал в обороне Москвы, Курской битве, форсировании Оки и Днепра, освобождении Минска.

У деревни Есипова Рудня (Гомельская область) его дивизион и части пехоты оказались в окружении. Возглавив круговую оборону, Евсеев отбил атаку противника, уничтожив до роты немцев и одно орудие.

Был четыре раза ранен, награжден орденами Красного Знамени (дважды), Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.

К Победной Весне в звании майора командовал дивизионом 547-го армейского минометного полка в 61-й армии.

17 апреля 1945 года Гаврил Петрович, успешно организовав переправу своего дивизиона через Одер в районе Ной-Глитцен (земля Бранденбург), оперативно установил связь со стрелковым полком. Ведя огонь по противнику, минометчики поддержали атаки пехоты по расширению плацдарма.

За успешные действия на Одере Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года майору было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6483).

По окончании войны Евсеев вышел в запас. Вернулся в родное село Потапово-Тумбарла (Бавлинский район Татарстана), где работал сначала в местной администрации, а затем в лесхозе.

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