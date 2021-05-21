Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Американская компания из Лос-Анджелеса Fisker планирует предоставить электромобиль для папы Францско в следующем году, сообщает 21 мая Reuters ссылкой на заявлении автодилера.

Машина должна будет иметь крышу из солнечных батарей и ковер, сделанный из переработанных бутылок из океана.

Один из основателей компании Хенрик Фискер, ранее работавший дизайнером для Aston Martin, встретился с папой Римским в Ватикане. По словам Фискера, он был вдохновлен тем, что глава Ватикана уделяет больше внимание защите природы и беспокоится об изменении климата.

ИА REGNUM напоминает, американская корпорация Fisker и тайваньская компания Foxconn в мае подписали соглашение о совместном производстве электромобилей в США. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Планируется, что производство будет запущено в последнем квартале 2023 года. Годовая мощность завода составит не менее 150 тысяч электромобилей. Первая модель электромобиля Fisker и Foxconn Будет основана на облегчённой платформе FP28, разработанной специалистами обеих компаний.