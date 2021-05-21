Мурманск, , 18:46 — REGNUM В Кольском заливе трагически погибли два офицера Росгвардии, сообщает 21 мая источник ИА REGNUM.

Сотрудники СОБР Мурманского регионального управления ФСВНГ погибли в результате несчастного случая во время учений.

Трагедия произошла во время тренировки по высадке с вертолета на борт корабля.

Источник сообщает, что оба погибших были опытными бойцами, участвовали в боевых операциях и имели боевые награды.

По неофициальным данным, офицеры погибли в результате падения с 15-метровой высоты из-за обрыва веревки.

Предварительной версией причины происшествия названа ошибка выпускающего.

Военное следственное управление СКР по Северному флоту проводит проверку по ч. 3 ст. 293 УК (халатность) и выясняет подробности и причины происшествия.

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