Мурманск, 21 мая 2021, 18:46 — REGNUM В Кольском заливе трагически погибли два офицера Росгвардии, сообщает 21 мая источник ИА REGNUM.
Сотрудники СОБР Мурманского регионального управления ФСВНГ погибли в результате несчастного случая во время учений.
Трагедия произошла во время тренировки по высадке с вертолета на борт корабля.
Источник сообщает, что оба погибших были опытными бойцами, участвовали в боевых операциях и имели боевые награды.
По неофициальным данным, офицеры погибли в результате падения с 15-метровой высоты из-за обрыва веревки.
Предварительной версией причины происшествия названа ошибка выпускающего.
Военное следственное управление СКР по Северному флоту проводит проверку по ч. 3 ст. 293 УК (халатность) и выясняет подробности и причины происшествия.
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