Мурманск, 21 мая, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Кольском заливе трагически погибли два офицера Росгвардии, сообщает 21 мая источник ИА REGNUM.

51.rosguard.gov.ru Сотрудники СОБР

Сотрудники СОБР Мурманского регионального управления ФСВНГ погибли в результате несчастного случая во время учений.

Трагедия произошла во время тренировки по высадке с вертолета на борт корабля.

Источник сообщает, что оба погибших были опытными бойцами, участвовали в боевых операциях и имели боевые награды.

По неофициальным данным, офицеры погибли в результате падения с 15-метровой высоты из-за обрыва веревки.

Предварительной версией причины происшествия названа ошибка выпускающего.

Военное следственное управление СКР по Северному флоту проводит проверку по ч. 3 ст. 293 УК (халатность) и выясняет подробности и причины происшествия.