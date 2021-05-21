Москва, , 19:31 — REGNUM Сразу четыре блогера покинули TikTok-дом Dream Team House. Участники попрощались с проектом 21 мая в его Instagram-аккаунте.

Среди ушедших оказались блогеры Аня Хахадетка, Макс Климток, Оля Шелби и Никита Левинский.

«Никто не поругался, у всех хорошие отношения. Просто так сложились обстоятельства» — рассказала Аня Хахадетка. Остальные блогеры объяснили своё решение тем, что хотят «двигаться дальше».

Ранее из Dream Team House ушёл блогер Олег Романенко. «Сейчас я займусь универом, саморазвитием и чем-то масштабным», — рассказал он о своих планах.

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