Москва, 23 мая, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Евгений Герасимович Явенков (1921—1993) воевал с октября 1941 года. Защищал Москву, сражался с немцами на Дону и на Курской дуге, освобождал Белгород и Харьков.

Евгений Герасимович Явенков

К осени 1943 года в звании сержанта командовал отделением пешей разведки 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии в 37-й армии.

29 сентября при форсировании Днепра в районе села Келеберда (Полтавская область). Явенков переправился через реку в составе группы из пяти разведчиков-добровольцев на рыбачьей лодке. За короткий срок красноармейцы очистили от врага первую траншею, где в качестве трофеев в их руки попали 2 станковых пулемета и пушка. На захваченном рубеже разведчики в течение трех часов, используя свое и захваченное оружие, отразили несколько контратак противника, удержав плацдарм до подхода основных сил. Евгений Герасимович лично уничтожил около 20 вражеских солдат и офицеров, гранатой подорвал неприятельский танк.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года гвардии сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4446).

В 1945 году старшина Явенков был демобилизован. Возвратился в родную деревню Зимонино (Смоленская область), где работал в совхозе Студенецкий бригадиром, заведующим молочно-товарным пунктом.