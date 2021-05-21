Киев, , 18:44 — REGNUM Для действующей власти Украины и для стороны обвинения процесс по делу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обернулся позором, заявил 21 мая в эфире канала «Первый независимый» украинский политолог Александр Лазарев.

По оценке эксперта, такого «испанского стыда» украинцы не видели уже давно, и если бы взяли студентов первого курса юридического факультета, они бы подготовились к процессу лучше, чем нынешнее обвинение.

«Когда судья задает вопрос, почему сторона обвинения просит 300 млн грн залога, а не, к примеру, 1 млрд грн, обвинение отвечает, что посчитало убытки с предыдущего года. Затем они же говорят, что посчитали не убытки, а стоимость ископаемых в Крыму, на что судья просто крутил головой», — напомнил Лазарев.

Также политолог напомнил о прокуроре, который начал цитировать лояльного фашистам львовского митрополита Шептицкого и рассказывать, что Медведчук якобы против курса государства.

«Разве это допустимо в суде? Можно прийти в телестудию и заявить, что Медведчук не нравится, поскольку против вступления Украины в НАТО. Медведчук подтвердит, что против НАТО — разве законом это запрещено? У каждого может быть свое мнение. Действующая власть первый раз в политике и, скорее всего, в последний. Они не понимают, как ведется политическая борьба, более того, не понимают, что такое политические и процессуальные процессы. То, что происходило на суде над Медведчуком, — чистая профанация: прокуроры не были готовы, они боялись, не понимали, что делают», — заявил Лазарев.

Эксперт считает, что судебный процесс над Медведчуком — одна из составляющих продолжающегося политического давления власти на оппозицию. Также он выразил уверенность, что в итоге Медведчук не окажется в заключении.

«Власть очень сильно «дала в штангу», когда начала заходить в юридическое поле и оказывать путем юридических процессов политическое давление. Это не их сильный козырь… а вот создать дополнительную поддержку для Медведчука и ОПЗЖ среди неопределившегося электората у них очень хорошо выйдет», — резюмировал Лазарев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте для лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутата Верховной радыВиктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.