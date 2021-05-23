Москва, 23 мая, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Виктор Владимирович Карандаков (1914—1981) в мирное время трудился столяром. Возможно, поэтому в армии он освоил специальность сапера.

Виктор Владимирович Карандаков

Впрочем, воевать ему пришлось не только по своей новой специальности…

В военное лето 41-го служил в звании рядового помощником командира взвода 184-го отдельного саперного батальона в 7-й армии.

11 июля в районе озера Пялькъярви к северу от Сортавалы (Карелия) Карандаков лег за пулемет и принял активное участие в отражении трех атак финских войск. Заметив опасность обхода с фланга позиции батальона, он вместе с 4 красноармейцами бросился на врага и сорвал их маневр, уничтожив в общей сложности до 100 солдат и офицеров противника.

На следующий день Карандаков заменил получившего ранение командира отделения и поднял бойцов в штыковую атаку, благодаря чему вражеский взвод был обращен в бегство, оставив на поле боя 20 убитых. 14 июля в районе Туурула Виктор Владимирович вынес на себе раненного командира роты с поля боя, расчищая путь огнем пулемета.

Вскоре после этого в результате взрыва вражеской мины рядовой получил множественные ранения, повлекшие ампутацию ноги.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 660).

В дальнейшем Карандаков проживал в Армавире, работал директором Главснаблеса.