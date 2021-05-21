Кемерово, , 18:38 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области сообщила о случаях мошенничества. По данным ведомства, неизвестные звонят по телефону, представляются ответственными работниками прокуратуры и предлагают различные платные услуги.

«Телефонные звонки от якобы представителей прокуратуры с предложением совершить действия, направленные на обеспечение расчётных счетов, просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания, перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными и квалифицируются по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), — подчеркнули в прокуратуре.

Жителей региона просят при получении таких звонков незамедлительно обращаться с заявлениями в полицию.