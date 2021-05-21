Ливерпуль, Великобритания, , 18:38 — REGNUM 20-летний фланговый нападающий казанского «Рубина» и национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. На футболиста претендует «Эвертон» из Ливерпуля. Стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

Ранее отец Кварацхелии заявил, что его сын точно покинет Российскую Премьер-лигу в ближайшее летнее трансферное окно. Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария».

В прошедшем сезоне РПЛ Хвича Кварацхелия принял участие в 23-х турах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В составе сборной Грузии на счету футболиста два гола в трех играх в рамках квалификаций на Чемпионат Мира 2022.