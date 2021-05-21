Иерусалим, , 18:35 — REGNUM Египетское руководство очень помогло в достижении прекращения огня между Израилем и Палестиной, говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, опубликованном 21 мая.

Абдель Фаттах] ас-Сиси, за вашу значимую роль в восстановлении спокойствия, а также в укреплении безопасности и стабильности в нашем регионе». Нетаньяху «Спасибо вам, господин президент [Египта, за вашу значимую роль в восстановлении спокойствия, а также в укреплении безопасности и стабильности в нашем регионе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Каир в качестве посредника выступил в урегулировании арабо-израильского конфликта, когда оно во второй декаде мая вошло в фазу «горячего» обострения. Напомним, Египет является одной из арабских стран, у которых существуют дипотношения с Израилем.

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