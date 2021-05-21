Тюмень, 21 мая 2021, 18:35 — REGNUM В Тюмени осуждён сургутянин, склонивший несовершеннолетнюю тюменку к употреблению наркотиков. Девочка получила тяжёлое отравление, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.
Следствием установлено, что 11 июля 2020 года в Тюмени 22-летний житель Сургута в компании знакомых склонил девочку-подростка к потреблению запрещённых веществ.
Суд признал его виновным в совершении преступления по пп. «а, б» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия») и назначил наказание в виде 10 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с осужденного в пользу потерпевшей суд взыскал 500 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда.