Москва, , 06:49 — REGNUM Николай Иванович Гогичаишвили (1903−1945) был призван в августе 1941 года и через год сражался на фронте в звании рядового стрелком 873-го стрелкового полка 276-й стрелковой дивизии в Северной группе Закавказского фронта.

Николай Иванович Гогичаишвили

В ходе боя в районе села Новая Саниба (Пригородный район Северной Осетии) в ноябре 1942 года Гогичаишвили первым бросился в атаку и увлек за собой все подразделение. В последовавшей схватке лично уничтожил около 15 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1008).

В дальнейшем Николай Иванович дважды спасал полковое знамя. В бою у города Чертков 6 апреля 1944 года часть полка попала в окружение. Спрятав штандарт под гимнастеркой, неоднократно вступая в рукопашные схватки, ставший к тому времени старшиной Гогичаишвили вырвался из окружения. Второй раз сберег его под Тровиште (Чехословакия), когда произошел прорыв группы из 200 немцев. Вскоре Гогичаишвили был назначен знаменосцем полка.

За неоднократные подвиги Николая Ивановича также наградили орденами Славы 2-й и 3-й степени и орденом Отечественной войны 1-й степени.

К сожалению, старшина не дожил до победы. 14 апреля 1945 года он скончался от сердечного приступа.

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