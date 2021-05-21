Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге двое пассажиров троллейбуса подрались из-за отсутствия маски у одного из них, разнимать дерущихся пришлось сотрудникам Росгвардии. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе петербургского Главка ведомства.

Троллейбус Дарья Драй © ИА REGNUM

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Инцидент произошел вечером 18 мая в Невском районе города. Водитель троллейбуса маршрута №14 вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали пассажира, нарушавшего общественный порядок. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники установили, что нетрезвый гражданин вёл себя шумно и агрессивно и мешал другим пассажирам троллейбуса.

«Наряд вневедомственной охраны задержал хулигана, а так как он продолжил вести себя несдержанно и агрессивно, к нему были применены спецсредства — наручники, — рассказали в ведомстве. — Сотрудники Росгвардии передали правонарушителя (ранее уже неоднократно судимого) полицейским для выяснения обстоятельств».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», причиной драки стало замечание, сделанное одним из пассажиров другому. В итоге в салоне завязалась драка, продолжившаяся на остановке.

Отметим, это не первый подобный конфликт из-за несоблюдения масочного режима в пандемию. В декабре 2020 года во время конфликта в магазине погиб мужчина. А в ноябре того же года был убит пассажир маршрутного такси, который сделал замечание паре без масок.

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Видео: телеканал «Санкт-Петербург»

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