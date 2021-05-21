Загреб, , 18:38 — REGNUM Посол Хорватии в Софии была вызвана для дачи объяснений в министерство иностранных дел Болгарии в связи с заявлениями президента Хорватии Зорана Милановича, в котором он «резко раскритиковал болгарскую политику в отношении евроинтеграции Северной Македонии». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Напомним, Миланович сделал это заявление после саммита Словении и Хорватии со странами Западных Балкан, который состоялся в городе Брдо 17 мая.

Посол Хорватии в Софии Ясна Огняновац была приглашена на беседу по приказу министра иностранных дел Болгарии Светланы Стоевой, а в министерстве ее принял генеральный директор по европейским вопросам Румен Александров.

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