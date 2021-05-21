Козельск, Калужская область, 21 мая, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Козельске Калужской области 21 мая на базе полевого учебного центра 28-й Гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии РВСН 14 команд из восьми регионов: Калужской, Липецкой, Тульской, Орловской, Белгородской, Владимирской, Смоленской и Ярославской областей Центрального федерального округа приняли участие в открытии военно-спортивной игры «Звезда — 2021». Традиционно игра собирает студентов профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» В Козельске стартовала военно-спортивная игра «Звезда – 2021».

Первый день соревнований начался со строевого смотра. Здесь оценивался внешний вид команды, умение маршировать, ритмичность, слаженность действий всех участников и одиночной строевой выучки каждого. Не менее важным является и исполнение строевых песен: при оценке исполнения учитывается выбор песни, уровень исполнения, слитность и слаженность. При этом надо соблюдать равнение в строю и следить за четкостью шага.

Основная программа соревнований продолжится 22 мая. Студентам предстоит продемонстрировать знания истории своей страны, навыки медицинской подготовки, умение разбираться в автомобильной технике, навыки стрельбы и многое другое. Самым непредсказуемым этапом станет военно-тактическая игра «Беркут», где слаженная командная работа и хорошая физическая подготовка сможет привести команду к успеху.