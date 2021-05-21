Новосибирск, , 18:29 — REGNUM В Новосибирске по результатам доследственной проверки, проведённой по сообщению о противоправных действиях мужчины в отношении мальчика, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дело по статье «Побои» возбуждено в отношении 41-летнего новосибирца. Речь идёт о мужчине, который плюнул в лицо 11-летнему мальчику, а также поставил его на колени, заставив извиняться перед девочкой.

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В СКР уточнили, что новосибирец, поставив ребёнка на колени, «обхватил за шею руками последнего, а также нанёс один удар по голове, причинивший физическую боль».

В настоящее время следователи и полицейские устанавливают круг очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.