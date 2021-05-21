Луизиана, , 18:50 — REGNUM Сильные дожди на востоке Техаса и западе Луизины могут стать причиной сильного наводнения в этих регионах, сообщает 21 мая Reuters.

На этой неделе в Луизиане умерли 5 человек из-за наводнения, вызванного сильными дождями. Четыре человека погибли за рулем автомобиля на затопленном шоссе, сообщил губернатор штата Джон Белл Эдвардс.

Напомним, в 2016 году власти насчитали ущерб от наводнения в Луизиане равным $21 млрд. Тогда оказалось затоплено 110 тыс. домохозяйств.

Тогда наводнение в Луизиане назвали «катастрофой национального масштаба», сравнимой по масштабу разрушений даже не с ураганом «Сэнди» 2012 года, а с более ранним наводнением в Новом Орлеане.