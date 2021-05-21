Москва, , 18:28 — REGNUM Учебные заведения Министерства обороны России пользуются единым учебником истории, сообщил 21 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе марафона «Новое знание».

Министерство обороны РФ, рассказал Шойгу, провело конкурс и выпустило для своих учебных заведений единый учебник истории, в то время как в гражданской сфере продолжаются «дискуссии» на эту тему.

«У нас один учебник истории, мы в общем на эту тему не спорим. У нас понятный и ясный учебник истории, потому что здесь надо преподавать то, что действительно говорит об истории нашей страны, а не разного рода домыслах и фантазиях, которыми обросла историческая наука», — подчеркнул министр обороны РФ.

Кроме того, он рассказал, что во многих военных ВУЗах преподаванием технических дисциплин занимаются конструкторы современного оружия, а в образовательном процессе используются самые современные методики и технические системы.

«Сейчас мы находимся на стадии ухода от этих больших портфелей с учебниками и тетрадками. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы у нас всех курсантов и слушателей был ноутбук, чтобы они могли с любой точки войти в сеть, во многих учебных заведениях это уже сделано», — рассказал Сергей Шойгу.

При этом он сообщил, что для Вооруженных сил уже создана единая электронная библиотека.

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