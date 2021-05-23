Москва, , 06:25 — REGNUM Александр Николаевич Манохин (1920−1995) воевал с июля 1941 года. Сначала отступал к Стародубу и Ельне, потом защищал Ленинград, а затем прорывал его блокаду.

Александр Николаевич Манохин

К лету 1944 года в звании капитана командовал эскадрильей 15-го гвардейского штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии в 13-й воздушной армии. Он совершил 219 боевых вылетов на штурмовку аэродромов, железнодорожных станций, складов с боеприпасами и горючим, танков, автомашин, скоплений живой силы врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года гвардии капитану было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4072).

Всего за время войны Александр Николаевич совершил 383 боевых вылета, из них 295 эффективных (по другим сведениям общее число вылетов было 280). Уничтожил в воздушных боях 3 самолета противника лично и 8 в группе, а на аэродромах соответственно 29 и 91, танков и самоходных орудий — 5 и 10 (по другим сведениям не менее 60), автомашин с войсками и разными грузами — 179 и 242, железнодорожных эшелонов — 3 и 6, минометов и различных орудий — 108 и 126, складов с боеприпасами и горючим — 25 и 33, дотов и дзотов — 7 и 49, речных переправ и мостов — 1 и 4, различных зданий с живой силой — 5 и 9, командных пунктов врага — 1 и 3.

После Победы продолжил служить в ВВС. Вышел в запас в 1957 году в звании полковника. Жил в Калинине (ныне Тверь) работал инженером холодильной промышленности, а затем в производственно-диспетчерской части УФСИН.

Использован материал Александра Насильникова и сайта airaces.narod.ru

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