Москва, , 18:24 — REGNUM Минобрнауки не ожидает снижения уровня подготовки российских абитуриентов, временно обучавшихся дистанционно из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил 21 мая глава ведомства Валерий Фальков.

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«Мы все-таки считаем, что, несмотря на сложности, придут молодые люди заинтересованные, с хорошим качеством знаний», — сказал он в интервью телеканалу RTVI.

Министр добавил, что абитуриенты, нацеленные на поступление в качественные вузы, «несмотря на сложности, вопреки им, всё равно будет заниматься самообразованием, активно сидеть и корпеть».

«В востребованные университеты все равно придет сильный студент», — выразил уверенность Фальков.