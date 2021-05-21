Мюнхен, Германия, , 18:21 — REGNUM 24-летний немецкий вратарю мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель может продолжить карьеру во Франции. На футболиста претендует «Лилль», который рассчитывает арендовать футболиста на один сезон. Об этом 21 мая сообщил портал transfermarkt.

Александр Нюбель перешел в мюнхенскую «Баварию» 1 июля 2020 года из «Шальке-04» в статусе свободного агента. На данный момент transfermarkt оценивает Нюбеля в 6,5 миллиона евро. Текущее соглашение немца с «Баварией» рассчитано до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Нюбель принял участие лишь в одном матче немецкой Бундеслиги, в котором пропустил два мяча от «Фрайбурга».

На данный момент после 37-ми туров французской Лиги 1 «Лилль» с 80-ю набранными очками идет на первой позиции в турнирной таблице.