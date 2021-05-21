Маунтин-Вью, США, 21 мая, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В YouTube с 1 июня 2021 года начнут действовать новые правила пользования сервисом. Об этом 21 мая сообщает издание vc.ru.

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По данным издания, в соответствии с новыми правилами сервис сможет добавлять рекламные ролики во все видео. Даже на ролики тех YouTube-каналов, которые не подключены к партнёрской программе видеохостинга.

Добавим, что новые условия распространятся и на сервис «YouTube детям». Родители должны будут принять их от имени своего ребёнка, который пользуется приложением.