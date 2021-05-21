Бишкек, , 18:19 — REGNUM Три коммерческих банка и микрокредитная компания списали кредиты жителям Баткенской области Киргизии, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила администрация области сегодня, 21 мая.

В целом финансовые организации списали кредиты 27 баткенцам, в том числе погибшему пограничнику.

Еще троим пострадавшим киргизстанцам снизили проценты по кредитам, а семи семьям на полгода приостановили процентную надбавку по займам.

Также банки оказали гуманитарную помощь и перечислили пострадавшим на более чем 4,4 млн сомов (3,8 млн рублей).

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