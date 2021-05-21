Санкт-Петербург, , 19:30 — REGNUM Одна из наиболее частых тем в социальных сетях Ленобласти — благоустройство и комфортная среда. Основной площадкой для обсуждения насущных проблем и проектов стала личная страница губернатора области в Instagram. Ежедневно под каждым постом Александра Дрозденко спрашивают о том или ином поселке, городе, микрорайоне, которому нужны детские площадки, благоустройство придомовой территории, чистые скверы и парки.

На этой неделе активность подписчиков главы региона заметно выросла. Причиной стала публикация Александра Дрозденко о встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам реализации нацпроектов «Жилье» и «Комфортная городская среда».

В своих комментариях многие подписчики поспешили спросить губернатора про отключение горячей воды и сроки технических работ на сетях, отсутствие очистных сооружений, реновацию в районах и многое другое.

«Комфортная городская среда начнёт появляться только тогда, когда перестанут строить муравейники! Нельзя идти на поводу у застройщиков, и главное не количество сданных метров, а комфорт для жителей! Следует признать что по комфортной среде, а именно плотность застройки, обеспеченность дошкольными и школьными учреждениями, улично-дорожная сеть, учреждения здравоохранения, проекты, реализованные в области в последние 10 лет и которые находятся в активной фазе строительства, на порядок уступают советскому строительству», — высказался пользователь с ником prikaz208.

После страшной трагедии в школе Казани многих жителей Ленобласти стало интересовать, как обеспечивается безопасность школьников в учебных заведениях своего региона. Пользователи сообщают губернатору, что с этим не всё хорошо.

«Александр Юрьевич! После трагедии в Казани какие меры безопасности будут применяться в школах Ленинградской области? И будут ли вообще применяться? Например, у нас в Выборге в гимназии номер 11 заключен договор с ЧОП. Родители оплачивают! По факту это женщина в форме, которая, простите, просто может быть первой жертвой! Не дай бог, чтобы такое повторилось! Такая «охрана», скорее всего, во многих школах страны! От этого не легче! Родители переживают за безопасность своих детей!», — пишет пользователь с ником borisdovgal.

На вопрос подписчика поспешили отреагировать не только владелец страницы — губернатор, но и представитель областного комитета по образованию, а также самого упомянутого учебного заведения. Подписчик оценил такую оперативность.

«Спасибо за то, что быстро отреагировали! По оплате за охрану я ввел Вас в заблуждение! Оплачивает государство! Неверная информация! Прошу прощения! Директор школы мне уже позвонила и сообщила, что будут приниматься дополнительные меры безопасности», — сообщил пользователь.

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