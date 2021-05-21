Новосибирск, , 18:17 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов взял на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Новосибирской области. Он пообещал разобраться в ситуации.

Напомним, генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в Новосибирск. Сегодня, 21 мая, он провёл приём жителей.

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Краснов провёл отдельную встречу с участниками долевого строительства более 30 многоквартирных домов.

«Мы берем на контроль ситуацию в Новосибирской области и будем разбираться, пока проблема не будет решена. Мы не оставим вас один на один с вашими проблемами», — цитируют генпрокурора РИА Новости.

Теперь решением проблем новосибирских дольщиков будет заниматься не только прокуратура региона, но и сотрудники подразделений центрального аппарата Генпрокуратуры.