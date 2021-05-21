Москва, , 18:16 — REGNUM Боевые лазерные комплексы «Пересвет» стоят на вооружении, но имеют большой потенциал для дальнейшего развития, сообщил 21 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе марафона «Новое знание».

По его словам, новейшие лазерные комплексы «Пересвет» будут модернизироваться и развиваться.

«Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад, лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня, это действительность, и это комплексы «Пересвет», которые с одной стороны уже стоят на вооружении, с другой стороны — они не прекратили своего движения в развитии. Потому что, там очень большое поле деятельности науки», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, лазерные комплексы «Пересвет» поставлены на опытно-боевое дежурство с декабря 2018 года. Их предназначение и тактико-технические характеристики строго засекречены, однако известно, что «Пересветы» развёрнуты в позиционных районах дивизий РВСН.

По некоторым данным, лазерные комплексы «Пересвет» способны выводить из строя орбитальные аппараты и нейтрализовать средства воздушного нападения.

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