Москва, 21 мая 2021, 18:11 — REGNUM Движение по улицам Москвы затрудняют пробки мощностью восемь баллов, сообщает 21 мая сервис «Яндекс.Пробки».
По данным на 18:05, красным цветом на интерактивной карте отмечены улицы центра города, вылетные магистрали и большая часть МКАД. Согласно прогнозу, после 19:00 ситуацию начнётся улучшаться.
Как сообщало ИА REGNUM, массовое ДТП с участием пяти машин произошло утром в пятницу, 21 мая, на внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга.
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