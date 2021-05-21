История вопроса

Сюжет включает материалы о состоянии дорожной сети Москвы, износе транспортных средств, безопасности дорожного движения, доступности транспортных услуг, загруженности, строительстве и ремонте автомагистралей и т. д.



Одной из серьезных проблем для Москвы остается высокая загруженность дорог, которая нередко приводит к образованию пробок. В час пик или при ухудшении погодных условий автомобильные пробки могут достигать 9 баллов из 10 возможных.