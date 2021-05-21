Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект реализации первого этапа строительства перегрузочного комплекса на территории Петербургского нефтяного терминала в Большом порту Санкт-Петербурга.

Как сообщает 21 мая пресс-служба ведомства, в рамках проекта в составе Петербургского нефтяного терминала предусмотрено строительство объектов для обслуживания наливных грузов, а также создание дополнительной железнодорожной инфраструктуры и инженерных коммуникаций.

В ходе работ в Угольной гавани Большого порта Санкт-Петербурга появятся 10 вертикальных стальных резервуаров объемом от 3000 до 10 000 кубометров, двухсторонняя сливная железнодорожная эстакада, железнодорожные пути и сооружения для приема составов, три технологические насосные станции, две установки рекуперации паров нефтепродуктов и иные объекты и коммуникации. Ко всем проектируемым объектам нефтяного терминала проложат автомобильные дороги, вокруг сливной железнодорожной эстакады устроят пожарный проезд.

Проект реконструкции терминала разработало ООО «Салаватский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».

Петербургский нефтяной терминал пропускной способностью порядка 12,5 млн тонн в год обеспечивает прием, хранение и перевалку нефтепродуктов на морские суда, бункеровщики и автоцистерны. Реконструкция позволит расширить линейку отгружаемых нефтепродуктов и увеличить общий объем перевалки.