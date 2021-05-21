Богота, , 18:54 — REGNUM В Колумбии до сих пор не расчищены дороги от воздвигнутых участниками протестных акций баррикад, несмотря на недавний приказ президента Ивана Дуке. Об этом 21 мая сообщает Reuters.

В настоящее время, по информации местных СМИ, в Колумбии протестующими с использованием различных средств заблокировано не менее 43 участков дорог в 17 из 32 колумбийских провинций.

Напомним, с 28 апреля в стране проходят масштабные акции протеста против налоговой реформы, в ходе которых пострадали не менее 1722 человек. При этом акции протеста продолжились и после уступок правительства, согласия властей внести изменения в планы реформы и ухода министра финансов в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за блокировки некоторых дорог, ведущих в город Кали, под удар попала доставка продуктов, бензина и других товаров. На этом фоне 17 мая президент Колумбии Иван Дуке приказал правоохранительным органам освободить все дороги страны от воздвигнутых участниками протестных акций баррикад.