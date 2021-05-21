Москва, , 18:06 — REGNUM Более 300 видов оружия было испытано в условиях боевых операций в Сирии, часть из которых преподнесла «неприятные неожиданности», сообщил 21 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе марафона «Новое знание».

По его словам, в результате около полутора десятков образцов вооружения и военной техники были сняты с вооружения и производства.

«Что нам дала Сирия? Прямо вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Я их мягко, может быть, называю. То оружие, которое принято на вооружение, прошло госиспытания, таковым по сути своей не является. Мы почти полтора десятка просто сняли с вооружения вообще и перестали производить», — рассказал Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства уточнил, что такого рода испытания проходили как ударные вооружения, так и средства разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, министр обороны России рассказал, что для испытаний военной техники в Сирии был построен специальный цех с оборудованием, а в ряде случаев «на базе «Хмеймим» были конструктора и специалисты из 76 предприятий, конструкторских бюро разных».

«Госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания — это все, конечно, хорошо, но главная оценка ставится все-таки в зачетку там», — подчеркнул министр обороны России.

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