Тюмень, , 18:05 — REGNUM В Тюменскую область 21 мая для координации деятельности по тушению лесных пожаров прибыл заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

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При облёте региона на вертолёте МИ-8 Александр Агафонов посетил один из очагов огня в Нижнетавдинском районе и оценил, как в заболоченной местности пожарные десантники и парашютисты Авиалесоохраны тушат лесные пожары.

По итогам облёта заместитель руководителя Рослесхоза отметил положительную динамику в локализации крупных пожаров.

По ситуации на 21 мая на 11:00 (9:00 мск) в Тюменской области продолжались работы по тушению 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнём 21 320 га. Полностью остановлено распространение огня девяти действующих пожаров на площади около 8 тысяч га.