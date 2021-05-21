Бишкек, , 18:04 — REGNUM Основная цель предстоящей работы — это выход из нелегкой экономической ситуации, сложившейся в республике. Об этом заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов на совещании, посвященном приоритетным направления деятельности правительства Киргизии.

«Каждое обращение гражданина должно решаться оперативно. Нельзя заставлять людей от безысходности выходить на митинг перед Домом правительства», — подчеркнул он.

Высокопоставленный чиновник отметил, что кабинетом министров должен вплотную заняться обеспечением экономической стабильности, созданием условий для роста экономики, повышения уровня благосостояния граждан и привлечение инвестиций.

«При этом параллельно нужно выполнить все социальные обязательства, взятые государством, и должны быть проведены восстановительные работы на объектах Баткенской области, разрушенных в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе», — добавил он.

Также премьер-министр упомянул необходимость усилить работу по вакцинации населения и продолжить разъяснительную работу по новой тарифной политике.

«Особое внимание следует обратить на обеспечение продовольственной безопасности и комплексное решение приграничных вопросов», — подытожил Улукбек Марипов.

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