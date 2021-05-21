Нижний Новгород, , 18:03 — REGNUM Нижегородский областной суд признал виновным в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков местного жителя и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Также 20-летний нижегородец обвинялся в склонении граждан к потреблению наркотических и психотропных препаратов.

По версии гособвинения, подсудимый получил от неустановленного лица оптовую партию наркотиков и пытался продать их через обустроенную им в нескольких районах Нижнего Новгорода сеть тайников с «закладками».

Кроме того, нижегородец склонил к потреблению запрещенных веществ других жителей региона, уговаривая их и возбуждая интерес к наркотикам, скрыв при этом негативные последствия.