Краснодар, , 18:00 — REGNUM 29-летний немецкий центральный защитник «Майнца-05» Штефан Белл может продолжить карьеру в России. На футболиста претендует «Краснодар», готовый подписать футболиста в статусе свободного агента. Соглашение Белла с «Майнцем» истекает 30 июня 2021 года.

В уходящем сезоне немецкой Бундеслиги Штефан Белл принял участие в 15-ти матчах, в которых отметился лишь одной голевой передачей. В среднем за матч Белл совершает по 1,5 отбора и 1,7 перехвата. WhoScored оценивает игру футболиста на 6,95 балла.

Штефан Белл перешел в «Майнц» 1 июля 2007 года из «ТУС Майена» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги «Краснодар» с 41-м очком занял 10-ю позицию в турнирной таблице.