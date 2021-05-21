Сараево, , 17:59 — REGNUM Решение Гаагского трибунала о переводе экс-президента Республики Сербской Радована Караджича в тюрьму на территории Великобритании нужно отменить. Об этом заявил 21 мая председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, сообщает Танюг.

Додик осудил решение Гааги в своём послании к судье Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов Кармелу Аджиусу и пояснил, что в Британии Караджич будет находиться под угрозой физического воздействия, его никто не сможет защитить.

Додик «В соответствии со своим мандатом и на основании того, что Караджич — гражданин Боснии и Герцеговины и Сербии, требую от Вас пересмотреть это решение».

Боснийский представитель потребовал перевести Караджича в другую европейскую страну, «которая имеет возможность обеспечить элементарные критерии безопасности в своих пенитенциарных учреждениях», — в Сербию или в Боснию и Герцеговину.

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