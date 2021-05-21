Подгорица, , 18:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Черногории стабилизировалась на уровне июля 2020 года за период до начала второй волны пандемии, которая сильно ударила по стране, поэтому органы здравоохранения 21 мая решили отменить обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе (было действительно с начала 2021 года), сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

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Ранее Черногория после улучшения эпидемиологической ситуации в апреле отменила большинство карантинных мер, и лишь сохранились требования обязательного ношения масок в помещении и запрет на собрание более 20 человек в одном и том же месте.

«Среднее число новых положительных случаев за последнюю неделю составило 76, и с марта наблюдалось постоянное снижение», — указал Игорь Галич, директор Института общественного здравоохранения Черногории, отметив, что за этот период процент пациентов по отношению к количеству тестируемых составил 5,83%.

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