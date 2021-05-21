Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Компания SpaceX выиграла конкурс, проводившийся агентством NASA среди претендентов на контракт по доставке полезного груза на поверхность Луны в 2023 году, сообщается на сайте Firefly Aerospace.

Согласно условиям контракта, SpaceX должна будет доставить посадочный аппарат Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace, который и будет хранить на борту некие полезные нагрузки NASA. Помимо этого будет доставлено свыше 50 кг коммерческого груза.

Для отправки аппарата Blue Chost будет использована сверхтяжелая ракета-носитель Flacon 9 производства SpaceX.

Напомним, компания Firefly Aerospace принадлежит украинскому бизнесмену Максиму Полякову. Компания заключила с NASA контракт на $93,3 млн, в рамках которого аппарат Blue Ghost доставит груз на поверхность Луны в 2023 году.