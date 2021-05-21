Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Разработчики мессенджера WhatsApp работают над новой опцией — переносе данных чатов при смене номера телефона. Об этом 21 мая пишет издание vc.ru.

По данным издания, функция может появиться в одном из будущих обновлений. Также станет возможным перенос чатов между Android и iOS-устройствами.

Ранее пользователи не могли перенести резервную копию чатов из iCloud на Android. По информации издания WABetainfo, команда мессенджера начала работать над решением этого вопроса еще в апреле 2021 года.

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